На Днепропетровщине в огне заживо сгорела 4-летняя девочка

Что стало причиной трагедии – пока неизвестно.

В селе Широкое Криворожского района в двухэтажном частном жилом доме произошел пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"В комнате на втором этаже горели вещи домашнего обихода на общей площади 45 кв.м.", – говорится в сообщении.

Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело девочки 2020 года рождения. Устанавливаются причины и все обстоятельства возгорания.

Напомним, в Житомирской области 4 человека погибли из-за отравления угарным газом.

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