В Днепре раздался взрыв: есть погибший

На месте происшествия работают полицейские и медики.

В Днепре, 14 декабря, раздался взрыв на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне Дніпро".

"В полиции сообщили, что в результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Место проишествия / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Место проишествия

В настоящее время устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

Напомним, в Днепре к испытательному сроку приговорили женщину, случайно убившую своего маленького сына.

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