МЗС України вимагає вибачень від ФІФА за карту без Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає вибачень від ФІФА за показ карти України без Криму під час жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі X.

"Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, військові злочини та злочин агресії проти України. Ми виправили мапу для вас і чекаємо на публічні вибачення", – йдеться у повідомленні.

13 грудня під час жеребкування відбору чемпіонату світу з футболу 2026 року ФІФА показала карту Європи, на якій Крим не був позначений як частина України. Національну команду України розвели по різних групах зі збірною Білорусі, а Росія не була допущена до кваліфікації.

У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до ФІФА та УЄФА щодо неприпустимої помилки.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 стануть переможець чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція, а також команди Ісландії та Азербайджану.

На ЧС-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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