У результаті вибуху також постраждали двоє правоохоронців.

У Дніпрі сьогодні стався вибух, за попередніми даними ЗМІ, загиблий був військовослужбовцем.

Про це повідомляють місцеві паблілки.

Спрацював саморобний вибуховий пристрій, який, ймовірно, був встановлений неповнолітніми за наказом російських спецслужб.

З'явилося відео моменту вибуху в Дніпрі

Водночас народний депутат Максим Бужанський заявив, що це був теракт. Вибух стався на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, на місці працюють поліцейські та медики.

Нагадаємо, 14 грудня, в Одесі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

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