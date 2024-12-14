В результате взрыва также пострадали двое правоохранителей.

ВДнепре сегодня произошел взрыв, по предварительным данным СМИ, погибший был военнослужащим.

Об этом сообщают местные паблилки.

Сработало самодельное взрывное устройство, которое, вероятно, было установлено несовершеннолетними по приказу российских спецслужб.

Появилось видео момента взрыва в Днепре

В то же время народный депутат Максим Бужанский заявил, что это был теракт. Взрыв произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки, на месте работают полицейские и медики.

Напомним, 14 декабря, в Одессе раздались громкие взрывы во время воздушной тревоги. Жителей города просят находиться в укрытиях.

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