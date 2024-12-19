Шольц позвонил Трампу, чтобы обсудить "долгую войну" в Украине

Главной темой разговора двух лидеров были "вызовы политике безопасности в Европе".

В четверг 19 декабря канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, обсудив войну в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.

Главной темой разговора двух лидеров были "вызовы политике безопасности в Европе".

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"Они [Олаф Шольц и Дональд Трамп] согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее стать на путь честного, справедливого и устойчивого мира", — сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

В ходе беседы с Трампом Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Напомним, накануне, 18 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что его страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. При этом он заявил, что такая позиция новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который считает "неправильным решением" давать Киеву дальнобойное оружие.

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