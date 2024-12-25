Президент Естонії висловив упевненість, що в його країні не буде війни

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що воля народу до оборони у разі нападу є висока, але він впевнений в тому, що війни вдасться уникнути.

Про це інформує ERR.

Його запитали щодо страху серед молоді перед можливим початком війни і думками про переїзд з країни.

"Я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", - сказав естонський лідер.

Разом з тим, за словами Каріса, його країна не хотіла б тестувати 5-ту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть у руки зброю і стануть на захист.

"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", - наголосив президент Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна назвав подію, після якої Європа може відправити війська до України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що наразі ще занадто рано говорити про мирні переговори з Росією.

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