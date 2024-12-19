Президент Литви зробив гучну заяву про переговори з Росією

Науседа заявив, що наразі спроби розпочати переговори призведуть до несправедливого та нестабільного миру.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що наразі ще занадто рано говорити про мирні переговори з Росією. Він вважає, що наразі Росія перебуває в сильній позиції.

Про це він розповів по прибуттю на саміт ЄС у Брюсселі, повідомило видання "Європейська правда".

"Я чув певні чутки про мирні переговори. На мою думку, ще занадто рано про це говорити. Росія зараз у наступальній позиції, Росія йде вперед, Росія почувається сильнішою у будь-яких можливих переговорах. Це не призведе до справедливого і стійкого миру", - зазначив Науседа.

На його думку, будь-які спроби розпочати переговори на даний момент призведуть до несправедливого та нестабільного миру.

"Росія не демонструє жодної волі до переговорів. Гадаю, у цій ситуації ми можемо робити все від нас залежне для підтримки України, щоб зробити Україну сильнішою. І лише після цього просуватися до столу переговорів", – додав президент Литви.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним.

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