Путін сказав, чи готова Росія до переговорів та компромісів

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів та компромісів. За його словами, до цього не готова Україна.

Про це президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції.

"Політика є мистецтво компромісу. А ми завжди говорили, що ми готові до переговорів та компромісів. Просто інша сторона відмовилася від переговорів. А ми завжди до цього готові. А результатом цих переговорів є компроміси. Адже ми досягли домовленості по суті в Стамбулі 2022 року... Отже, ми готові. Але треба, щоб та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів", – видав Путін.

Раніше Путін вчергове пробив дно. Так, він назвав війну в Україні "двіжухою".

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