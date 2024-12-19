Українські корвети ADA: нова зброя у морській війні та місіях НАТО

Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології.

Українські корвети типу ADA будуть оснащені системами ППО, платформами для базування безпілотних літальних апаратів та ракетно-ударним озброєнням, що зробить їх ключовими елементами для спільних місій із НАТО та захисту морських торгових шляхів.

Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Цей проєкт стартував у 2021 році за рішенням Президента України. Перший український корвет, “Іван Мазепа”, наразі проходить випробування та незабаром приєднається до ВМС. Другий корабель, “Іван Виговський”, був спущений на воду цього року.

"Як я казав раніше, не можна розв’язати всі проблеми лише морськими дронами, навіть питання ППО. Щоб захистити цивільні судна в морі, які слідують морськими шляхами далеко від узбережжя, треба мати доволі потужне ППО, а воно дуже габаритне та важке. Наші корвети вже обладнані потужним озброєнням для ведення розвідки та засобами ППО", – розповідає Неїжпапа.

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Корвети типу ADA стануть ключовими елементами оборони та внеском у міжнародну безпеку. За словами віцеадмірала, ці кораблі виконуватимуть широкий спектр завдань:

• Захист морських шляхів. Потужні засоби ППО дозволять корветам захищати цивільні судна, які знаходяться далеко від узбережжя.

• Місії НАТО та ЄС. Кораблі братимуть участь у міжнародних операціях, зокрема в Чорному та Середземному морях.

“Наші кораблі будуть залучені до складу морських тактичних груп НАТО”, – підкреслив він.

• Базування безпілотних систем. Корвети оснащені платформами для безекіпажних систем та торпедами.

"До того ж корвети — це платформи для безпілотних та безекіпажних систем, вони оснащені торпедами, як можна вже зрозуміти, у них дуже багато функцій та призначень, тому їх і називають багатоцільовими", – підкреслює Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Окрім цього Командувач ВМС розповів, що українські ВМС стали частиною елітного клубу, що виробляє крилаті ракети. Сучасний "Нептун" суттєво відрізняється від зразка 2022 року.