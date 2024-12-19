Українські корвети ADA: нова зброя у морській війні та місіях НАТО

Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології.
Українські корвети типу ADA будуть оснащені системами ППО, платформами для базування безпілотних літальних апаратів та ракетно-ударним озброєнням, що зробить їх ключовими елементами для спільних місій із НАТО та захисту морських торгових шляхів.
Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
Цей проєкт стартував у 2021 році за рішенням Президента України. Перший український корвет, “Іван Мазепа”, наразі проходить випробування та незабаром приєднається до ВМС. Другий корабель, “Іван Виговський”, був спущений на воду цього року.
"Як я казав раніше, не можна розв’язати всі проблеми лише морськими дронами, навіть питання ППО. Щоб захистити цивільні судна в морі, які слідують морськими шляхами далеко від узбережжя, треба мати доволі потужне ППО, а воно дуже габаритне та важке. Наші корвети вже обладнані потужним озброєнням для ведення розвідки та засобами ППО", – розповідає Неїжпапа.
Корвети типу ADA стануть ключовими елементами оборони та внеском у міжнародну безпеку. За словами віцеадмірала, ці кораблі виконуватимуть широкий спектр завдань:
• Захист морських шляхів. Потужні засоби ППО дозволять корветам захищати цивільні судна, які знаходяться далеко від узбережжя.
• Місії НАТО та ЄС. Кораблі братимуть участь у міжнародних операціях, зокрема в Чорному та Середземному морях.
“Наші кораблі будуть залучені до складу морських тактичних груп НАТО”, – підкреслив він.
• Базування безпілотних систем. Корвети оснащені платформами для безекіпажних систем та торпедами.
"До того ж корвети — це платформи для безпілотних та безекіпажних систем, вони оснащені торпедами, як можна вже зрозуміти, у них дуже багато функцій та призначень, тому їх і називають багатоцільовими", – підкреслює Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Окрім цього Командувач ВМС розповів, що українські ВМС стали частиною елітного клубу, що виробляє крилаті ракети. Сучасний "Нептун" суттєво відрізняється від зразка 2022 року.
Читайте також: