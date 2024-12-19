Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам.

Об этом президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции.

"Политика есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и компромиссам. Просто другая сторона отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. А результатом этих переговоров являются компромиссы. Мы ведь достигли договоренности по сути в Стамбуле 2022 года …Итак, мы готовы. Но надо, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к переговорам. компромиссов", – издал Путин.

Ранее Путин в очередной раз пробил дно.

Читайте также: