Бої ведуться за кожен будинок: в ЗСУ розповіли про оборону Торецька

У Торецьку наразі оперативна ситуація у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" залишається надскладною. Від початку вівторка, 24 грудня, російські окупаційні війська провели 11 штурмів, деякі з яких тривають і зараз.

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"У Торецьку зараз найскладніша ситуація, бо буквально від початку цієї доби ворог провів 11 штурмів і деякі із них ще тривають. Тут насправді дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І потрібно розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок, а буквально наступного дня ми цей будинок уже відбиваємо", – пояснила речниця.

Бобовнікова зазначила, що раніше на Торецькому напрямку ворог зазвичай атакував без використання техніки тільки піхотними групами, але зараз ситуація змінилась.

"Ми бачимо, що на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку. За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався", – пояснила вона.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що аналогічні зміни тактики росіян спостерігаються також в напрямку Часового Яру. Як і в Торецьку, там складно використовувати важку бронетехніку, але тепер росіяни намагаються застосовувати ББМ і танки.

"Усе через те, що у міській забудові вони не такі ефективні, і ними важко маневрувати. Тому їх зазвичай не використовують. Однак уже кілька днів поспіль ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїжджає танк, стріляє із закритих позицій і не завжди повертається назад. Буквально кожного дня ми маємо "гарний улов". Нещодавно на цьому напрямку був знищений Т-90М "Прорив", це найновіший танк РФ", – розповіла Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, 2014 року у Торецьку жили 70 тисяч мешканців, а нині, 2024 року, місто ледь налічує півтори тисячі людей. 42-га окрема механізована бригада показала жахливі кадри, який вигляд нині має місто Торецьк на Донеччині.

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