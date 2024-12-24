РФ посилила штурм на трьох напрямках у Донецькій області: окупанти використовують техніку

Раніше таке явище спостерігалося лише на Сіверському напрямку.

Армія РФ масово використовує техніку на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Речниця зазначила, що раніше використання техніки ворогом спостерігалося лише на Сіверському напрямку, однак тепер же окупанти застосовують її на всіх трьох.

Окрім цього, загарбники посилили штурмові дії.

"Зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках, буквально справді на усіх – на Торецькому, на Краматорському, на Сіверському і наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Раніше тільки на Сіверському напрямку вони застосовували техніку, а тепер на всі трьох. Ворог посилив свої штурми, проводить дуже активну роботу на цих напрямках", – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Тарас Чмут розповів про спроби захоплення росіянами таких великих міст України як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків.

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