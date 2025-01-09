Ворог атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч на 9 січня 2024 року ворог запустив проти українців ворожі безпілотники та дрони.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на південному сході Чернігівщині, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний.
"Увага! м.Суми! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із заходу", - додали українські військові.
Подекуди пролунали звуки вибухів.
Раніше українські бійці "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку. Ударні дрони відшукали ворожу піхоту, техніку й озброєння армії РФ, щоб доставити "подарунки", на які вони заслужили.
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