Ворог атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

У ніч на 9 січня 2024 року ворог запустив проти українців ворожі безпілотники та дрони.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на південному сході Чернігівщині, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на північному сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний.

"Увага! м.Суми! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із заходу", - додали українські військові.

Подекуди пролунали звуки вибухів.

Також читайте Військовий оглядач розповів, яка ситуація склалася на Курахівському напрямку

Раніше українські бійці "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку. Ударні дрони відшукали ворожу піхоту, техніку й озброєння армії РФ, щоб доставити "подарунки", на які вони заслужили.

Читайте також: