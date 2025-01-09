Враг атаковал Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях

В ночь на 9 января 2024 враг запустил против украинцев вражеские беспилотники и дроны.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс – западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс – северо-западный;

БпЛА в центре Сумщины, курс – северный.

"Внимание! г.Сумы! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с запада", — добавили украинские военные.

Кое-где раздались звуки взрывов.

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Ранее украинские бойцы "поздравили" кафиров с праздниками на Торецком направлении. Ударные дроны отыскали вражескую пехоту, технику и вооружение армии РФ, чтобы доставить "подарки", которых они заслужили.

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