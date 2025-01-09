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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

Уточнюється лінія зіткнення на Курщині.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує Deep State. 

Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.

"Уточнюється лінія зіткнення на Курщині", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський наголосив, що наразі немає загрози оточення ЗСУ на південь від Курахового. Ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.

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