Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує Deep State.

Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.

"Уточнюється лінія зіткнення на Курщині", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський наголосив, що наразі немає загрози оточення ЗСУ на південь від Курахового. Ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.

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