Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Уточнюється лінія зіткнення на Курщині.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує Deep State.
Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.
"Уточнюється лінія зіткнення на Курщині", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський наголосив, що наразі немає загрози оточення ЗСУ на південь від Курахового. Ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.
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