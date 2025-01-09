Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Уточняется линия столкновения на Курщине.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает Deep State.
Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.
"Уточняется линия столкновения на Курщине", – говорится в сообщении.
Напомним, представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский подчеркнул, что пока нет угрозы окружения ВСУ к югу от Курахово. Ведутся активные бои за главную транспортную артерию – трассу Курахово-Запорожье.
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