Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает Deep State.

Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.

"Уточняется линия столкновения на Курщине", – говорится в сообщении.

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Напомним, представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский подчеркнул, что пока нет угрозы окружения ВСУ к югу от Курахово. Ведутся активные бои за главную транспортную артерию – трассу Курахово-Запорожье.

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