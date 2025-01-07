Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 6 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

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