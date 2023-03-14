Зникнуть фінансові проблеми: як змусити квітнути грошове дерево

Всі кімнатні рослини потребують додаткового підживлення для того, щоб розвиватися, рости і квітнути. Це правило стосується навіть невибагливих квітів. Як змусити квітнути грошове дерево, щоб воно принесло гроші в оселю — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Грошове дерево, яке також називають товстянкою або красулою, є сукулентом. І воно є дуже популярним серед квітникарів. Головна особливість рослини в деревоподібному стовбуру і наявності товстих глянцевих листочках. Грошове дерево має яскраво зелений колір увесь рік. Але мало хто знає, що товстянка також може радувати маленькими рожевими або білими квітами.

Як змусити квітнути грошове дерево

Насамперед, потрібно не забувати пересаджувати рослину в міру збільшення її крони. Як тільки стало помітно, що товстянці вже тісно у вазоні, краще відразу відравити її разом з земляною грудкою до просторішого горщика. Звичайно, потрібно додати також і свіжий ґрунт.

Грошове дерево полюбляє сонячне світло, тому важливо, щоб рослина мала до нього доступ. Але в яскраві сонячні літні дні краще все ж прибирати її з підвіконня, яке виходить на південь. Інакше вона може отримати опіки.

Щоб товстянка квітнула потрібно правильно її поливати. Влітку землю в горщику необхідно зволожувати 1-2 рази на тиждень, а взимку вистачить і одного поливання на місяць.

Чим підживити грошове дерево, щоб воно квітнуло? Фахівці радять використовувати мінеральні комплекси з фосфором, калієм, азотом, кальцієм. Можна приготувати настій для підживлювання самостійно. Для цього вам знадобиться яєчна шкаралупа. Зробити добриво легко:

Залийте 1 склянку яєчної шкарлупи (очищеної від білкової плівки) 3 літрами відстояної води і дайте настоятися 12 годин. Періодично помішуйте. Підлийте грошове дерево настоєм раз на місяць.

Також можна приготувати ще один засіб. Для нього потрібно залити 2 столові ложки подрібненої до стану порошку яєчної шкаралупи 1 літром окропу. Настоювати протягом 12 годин.

На літо крассулу краще виносити на балкон, а восени та взимку заносити до приміщення, де буде підтримуватися температура +12-+15 градусів.

Грошове дерево: прикмети

Грошове дерево: прикмети / Фото: pixabay.com

Активне зростання красули означає, що в сім'ї буде щастя та добробут, а квіти на грошовому дереві здавна вказують на покращення фінансового стану членів родини. А ось хвороби, висихання говорять про те, що статки господарів швидко зруйнуються. Однак ситуацію ще можна виправити. Існують народні прикмети, які допоможуть справитися з фінансовими проблемами за допомогою грошового дерева:

Пересаджуючи товстянку в новий горщик, не забудьте покласти на дно три монети. Дехто каже, що не обов'язково закопувати гроші в землю, можна просто покласти монети під вазон.

Квітіння сукулентів, зокрема і грошового дерева, означає сплеск позитивної енергії. В такй період рослина сильніше впливає на фінанси, тому можете не сумніватися — багатство сім'ї не за горами. В цей час можете також загадувати будь-яке бажання і воно обов'язково збудеться.

Існують також певні ритуали з грошовим деревом для залучення грошей:

час від часу кладіть свіжі монети під горщик;

на гілках розвісьте купюри обов'язково на червоних стрічках або нитках (також інколи замінюйте купюри на нові);

кожну середу розмовляйте з талісманом, розповідаючи про свої фінанси.

Грошове дерево і його лікувальні властивості

Здавна вірили, що довготривале перебування поряд з товстянкою допомагає покращити психічний стан, зняти втому, знизити рівень стресу.

Ця рослина відрізняється вираженими противірусними і антибактеріальними властивостями. Її сік часто використовують як компреси для полегшення болю від артриту, а ще він допомагає знезаразити рани. Міняють компрес з соком грошового дерева раз на 3-4 години.

М'якоть чудово знімає біль після укусів комах, особливо бджіл. Використовують товстянку під час ангіни, розжовуючи листочки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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