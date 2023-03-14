Исчезнут финансовые проблемы: как заставить цвести денежное дерево

Все комнатные растения нуждаются в дополнительной подкормке для того, чтобы развиваться, расти и цвести. Это правило касается даже неприхотливых цветов. Как заставить цвести денежное дерево, чтобы оно принесло деньги в дом — читайте в материале ТСН.ua.

Денежное дерево, которое также называют толстянкой или красавицей, является суккулентом. И оно очень популярно среди цветоводов. Главная особенность растения в древовидном стволе и наличии толстых глянцевых листиков. Денежное дерево имеет ярко-зеленый цвет весь год. Но мало кто знает, что толстянка тоже может радовать маленькими розовыми или белыми цветами.

Как заставить цвести денежное дерево

Прежде всего, нужно не забывать пересаживать растение по мере увеличения его кроны. Как только стало заметно, что толстянцы уже тесно в горшке, лучше сразу отравить ее вместе с земляным комом к более просторному горшку. Конечно, нужно добавить также и свежую почву.

Денежное дерево любит солнечный свет, поэтому важно, чтобы растение имело к нему доступ. Но в яркие солнечные летние дни лучше все же убирать ее с выходящего на юг подоконника. В противном случае она может получить ожоги.

Чтобы толстянка цвела нужно правильно ее поливать. Летом землю в горшке необходимо увлажнять 1-2 раза в неделю, а зимой хватит и одной поливки в месяц.

Чем подкормить денежное дерево, чтобы оно процветало? Специалисты рекомендуют использовать минеральные комплексы с фосфором, калием, азотом, кальцием. Можно приготовить настой для подпитки самостоятельно. Для этого вам понадобится яичная скорлупа. Сделать удобрение легко:

Залейте 1 стакан яичной скорлупы (очищенной от белковой пленки) 3 литрами отстоявшейся воды и дайте настояться 12 часов. Периодически помешивайте. Подлейте денежное дерево настоем раз в месяц.

Можно также приготовить еще одно средство. Для него нужно залить 2 столовых ложки измельченной до состояния порошка яичной скорлупы 1 литром кипятка. Настаивать в течение 12 часов.

На лето крассулу лучше выносить на балкон, а осенью и зимой заносить в помещение, где будет поддерживаться температура +12-15 градусов.

Денежное дерево: приметы

Денежное дерево: приметы / Фото: pixabay.com

Активный рост красавицы означает, что в семье будет счастье и благополучие, а цветы на денежном дереве давно указывают на улучшение финансового состояния членов семьи. А вот болезни, высыхание говорят о том, что состояние хозяев быстро разрушится. Однако ситуацию можно исправить. Существуют народные приметы, которые помогут справиться с финансовыми проблемами с помощью денежного дерева:

Пересаживая толстянку в новый горшок, не забудьте положить на дно три монеты. Некоторые говорят, что не обязательно закапывать деньги в землю, можно просто положить монеты под горшок.

Цветение суккулентов, в том числе и денежного дерева, означает всплеск положительной энергии. В такой период растение сильнее влияет на финансы, поэтому можете не сомневаться – богатство семьи не за горами. В это время можете также загадывать любое желание, и оно обязательно сбудется.

Существуют также определенные ритуалы с денежным деревом для привлечения денег:

время от времени кладите свежие монеты под горшок;

на ветвях развесьте купюры обязательно на красных лентах или нитях (также иногда заменяйте купюры на новые);

каждую среду разговаривайте с талисманом, рассказывая о своих финансах.

Денежное дерево и его лечебные свойства

Издавна верили, что длительное пребывание рядом с толстянкой помогает улучшить психическое состояние, снять усталость, снизить уровень стресса.

Это растение отличается выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами. Ее сок часто используют в качестве компрессов для облегчения боли от артрита, а еще он помогает обеззаразить раны. Меняют компресс с соком денежного дерева раз в 3-4 часа.

Мякоть отлично снимает боль после укусов насекомых, особенно пчел. Используют толстянку во время ангины, разжевывая листики.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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