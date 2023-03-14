Настоящие друзья: топ-8 самых верных пород собак

По словам дрессировщика, специалиста по поведению домашних животных и владельца Pet Parent Allies в Филадельфии Кертис Келли, лояльность собак (которую и называют их преданностью) заложена у этих домашних любимцев генетически. Она рассказала об исследовании, проведенном в 2019 году в Университете Аризоны. Во время него обнаружили "131 место в ДНК собаки, которая может помочь сформировать 14 ключевых черт личности". То есть, например, если вы слышите, что эта порода собак умеет пасти овец, это означает, что данное умение передавалось из поколения в поколение. По этому же определению передается и лояльность.

Кертис выделяет несколько признаков преданности собаки:

часто заглядывает в глаза хозяевам;

подходит к человеку сразу, когда его позвали, как бы далеко он ни находился;

охотно выполняет команды и просьбы;

при отсутствии хозяина грустит, радостно несется к двери, когда услышит, что человек вернулся;

старается как можно больше времени проводить рядом с человеком.

Есть определенные породы собак, которые отличаются большей преданностью, чем другие. И специалист рассказала о восьми из них.

Ротвейлер

Ротвейлер / Фото: pixabay.com

Хотя ротвейлеры также входят в список самых опасных пород собак, они с помощью должного воспитания и социализации могут стать очень верными друзьями. В США эта порода считается очень популярной. Ротвейлеры общительны, умны и выносливы собаки, которые тоже очень чувствительны, поэтому не любят, когда их оставляют дома самих на долгое время. Правда, очень важно помнить, если эта собака решит, что ее хозяину грозит опасность, она может отреагировать непредсказуемо.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

Крошечные чихуахуа полны огромного запаса любви и готовы демонстрировать ее своему владельцу в любой момент. Кроме того, это очень преданная порода, такие собаки считаются также настоящими долгожителями. Поэтому у их хозяев будет достаточно много времени, чтобы насладиться общением с лучшим четырехлапым другом.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка / Фото: pixabay.com

Это спокойные и уверенные в себе собаки, отличающиеся очень высокой преданностью. Поэтому неудивительно, что многие героические истории о верных собаках рассказывают именно о немецких овчарок. Они часто идут на все ради своих владельцев. Эти собаки любят ходить по пятам за своими хозяевами и проводить с ними все время. При правильном воспитании невозможно найти более преданную породу.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель / Фото: pixabay.com

Если вы мечтаете о верном друге, который всегда будет рядом, сделает вас абсолютно счастливыми и прекрасно ладит как с другими домашними животными, так и с детьми лучшей породы чем кокер-спаниель не найти. Они могут приспособиться к жизни в квартире или в частном доме. Ведь для этой собаки главное – повсюду сопровождать своего владельца.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: pixabay.com

Они бывают чёрные, золотистые, шоколадные. Эта порода собак умеет завоевывать сердце человека и оставаться там навсегда. В течение 30 лет лабрадоры-ретриверы занимали первое место среди самых популярных собак в Американском клубе собаководства. Это универсальный друг, ведь лабрадор устойчив, умен и верен. Он поможет разделить с хозяином его путешествия, утешит в трудную минуту и даже спасет жизнь. Поэтому неудивительно, что эту породу долгое время использовали в качестве спасателей и собак-терапевтов.

Пиренеец

Пиренейская горная порода / Фото: pixabay.com

Это малоизвестная порода собак, но она очень предана и умна. Интересный факт: королевские особы Франции очень любят пиренейскую горную породу. А раньше эти собаки были пастухами. Характерная черта – белая густая и длинная шерсть. Часто этих собак называют "сгустками любви", но иногда охотничьи корни могут дать о себе знать и пиренеец покажет характер. Однако он станет отличным компаньоном, если его правильно воспитать и социализировать.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: pixabay.com

Эта порода заняла свое место и в перечне самых больших собак в мире. Хотя ее размеры не так велики, как у некоторых других. Сердце у сенбернара – по-настоящему любящее. Эту собаку рекомендуют заводить, если в доме есть дети, ведь она относится к ним с особым терпением. Также сенбернары имеют врожденный интеллект, хорошо обучаются и ценят ежедневные прогулки.

Акита

Акита / Фото: pixabay.com

Наверное, не найдется человека, который не слышал историю о Хатико, который ждал умершего своего хозяина много лет. Эта собака породы акита и ее называют негласным символом верности. А еще порода входит в список шести ценных национальных пород Японии. Однако для людей, которых эта собака не знает, она устраивает холодную встречу. Своим хозяевам акита отдана на все 110%, она любит играть, проводить время вместе. К другим часто безразлична и не в восторге, когда люди нарушают ее личное пространство.

Читайте также: