Какой пульс считается нормальным: параметры по возрасту

Пульс показывает частоту сердечных сокращений и количество ударов сердца в минуту. Показатель пульса может изменяться в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей человека.

Пульс может повышаться после занятий спортом, пробежек и даже после активной ходьбы. Также пульс учащается, если вы начинаете беспокоиться, переживаете или чего-то сильно боитесь. Также на частоту пульса влияют гормоны, некоторая пища или прием лекарства. А еще температура тела, положение тела (стоя или лежа), курение, уровень физической подготовки, вес.

В этой таблице представлены целевые зоны пульса для разных возрастов:

от 20 до 30 лет – 50-90 ударов в минуту

20-40 лет – 60-90 ударов в минуту

40-50 лет – 60-80 ударов в минуту

50-60 лет – 65-85 ударов в минуту

60 лет и старше – 70-90 ударов в минуту

Если часто пульс бывает ниже 60 ударов в минуту – это называется брадикардией.

Какая норма пульса во время физических нагрузок

При физических нагрузках частота сердечных сокращений естественно увеличивается. Умеренное повышение частоты сердечных сокращений вполне закономерно, поскольку организм требует больше кислорода и энергии, а значит сердце должно активнее качать кровь. Однако важно нагружать сердце дозированно и регулярно.

С течением времени, если человек тренируется постоянно, частота сердечных сокращений нормализуется. То есть сердце будет сокращаться реже, в то же время его работа будет более эффективной. Во время тренировок сможет спокойно перекачивать кровь, обеспечивая потребность организма в кислороде и необходимых питательных веществах.

Как нормализовать пульс

Избегайте стрессов. Стресс способствует повышению пульса и артериального давления. Чтобы успокоиться, практикуйте глубокое дыхание, йогу и медитацию.

Курение приводит к увеличению частоты сердечных сокращений. Отказ от этой пагубной привычки поможет нормализовать пульс.

Избавьтесь от лишних килограммов. Чем больше вес тела, тем больше сердцу нужно прилагать усилия, чтобы обеспечить кислородом и питательными веществами все участки организма.

Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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