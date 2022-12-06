Как прикольно назвать собачку: подборка интересных кличек

Если вы не знаете как назвать собаку (мальчика или девочку), обратите внимание на особенности окраски или забавные черты характера. А подборка кличек от ТСН.ua поможет вам выбрать самую лучшую.

Выбор имени нового любимца может быть по-настоящему непростой задачей. И неважно, задумались ли вы над тем, чтобы стать родителями маленького пушистика, или уже взяли домой собачку — вы, скорее всего, уже думаете, как ее назвать.

В таком случае ориентироваться на модные клички не стоит, ведь даже здесь мода настолько изменчива, что очень скоро имя вашего щенка приестся. А еще с модной кличкой растут шансы встретить во время прогулки тезку своего любимца (что не всегда хорошо).

Как назвать собачку: на что обращать внимание

В первую очередь, если вы уже взяли щенка, обратите внимание на манеру его общения и черты характера. А еще помогут вам интересная окраска шерсти или забавные привычки. Если наблюдать за любимцем несколько дней или неделю, можно подобрать действительно оригинальное имя, которое будет полностью соответствовать его характеру.

Недостаточно, чтобы кличка щенка была просто прикольной. Следует выбирать такое имя, которое будет соответствовать определенным критериям. Специалисты советуют выбирать клички, состоящие из одного-двух слогов. Их просто запомнить. А еще оказывается, что собаки на них лучше реагируют.

Не стоит также выбирать в качестве клички команды или общеупотребительные слова. Они могут только запутать вашу собаку в будущем. Если же вы все же очень хотите назвать щенка длинным и хитроумным именем, подумайте сразу о его короткой и нежной форме.

Подборка кличек для собак

Как назвать собачку? / Фото: Pexels

Как назвать собаку-девочку: Айя, Айва, Адель, Аза, Альфа, Анабель, Боня, Барби, Белла, Венера, Ваниль, Виола, Гуля, Герда, Голди, Дева, Дарси, Джессика, Дори, Этна, Эльза, Жасмин, Жюля, Жаклин, Кора, Клеопатра, Дыня, Киса, Коко, Пуля, Лило, Луна, Дейзи, Лола, Ляля, Сади, Макроза, Миледи, Молли, Мерси, Мими, Ника, Мона, Монетка, Муха, Реджина, Роза, Рут, Норка, Сьюзи, Стейси, Сицилия, Пушинка, Сажа, Соль, Бейли, Стрела, Тиара, Тейси, Тифани, Триша, Рада, Тяпа, Цаца, Ципа, Фиджи, Стелла, Меги, Чача, Чили, Ширли, Шапиро, Шокко.

Как назвать собаку-мальчика: Альбатрос, Айк, Артур, Антей, Бадди, Бонд, Бандит, Бим, Билли, Вито, Ватсон, Вулкан, Вегас, Голд, Гектор, Гром, Гуфи, Грин, Дюк, Декс, Добби, Джокер, Дилан, Энди, Элвис, Эверест, Жозеф, Жером, Жокей, Кэп, Кай, Каспер, Конан, Лютер, Лаки, Людвиг, Лео, Маршал, Моцарт, Мэнни, Мачо, Марс, Нео, Немо, Нолан, Пьер, Пират, Руни, Рафаэль, Рио, Рикки, Робин, Скуби-Ду, Саймон, Сатурн, Сократ, Тед, Тео, Тарзан, Тайгер, Хан, Хегрид, Хьюстон, Шторм, Шериф, Шаман.