Як прикольно назвати песика: добірка цікавих кличок

Якщо ви не знаєте, як назвати собаку (хлопчика чи дівчинку), зверніть увагу на особливості забарвлення чи кумедні риси характеру. А добірка кличок від ТСН.ua допоможе вам вибрати найкращу.

Вибір імені нового улюбленця може бути справдні непростим завданням. І неважливо, чи ви лише замивлюєтесь над тим, щоб стати батьками маленького пухнастика, чи вже взяли додому собачку — ви, скоріш за все, вже думаєте, як назвати песика.

В такому разі орієнтуватися на модні клички не варто, адже навіть тут мода настільки мінлива, що дуже скоро ім'я вашого цуценяти приїсться. А ще з модною кличкою зростають шанси зустріти під час прогулянки тезку свого улюбленця (що не завжди добре).

Як назвати песика: на що звертати увагу

Насамперед, якщо ви вже взяли цуценя, зверніть увагу на манеру його спілкування та риси характеру. А ще допоможуть вам цікаве забарвлення шерсті або кумедні звички. Якщо поспостерігати за улюбленцем кілька днів або тиждень, можна підібрати дійсно оригінальне ім'я, яке буде повністю відповідати його характеру.

Недостатньо, щоб кличка цуценяти була просто прикольною. Варто вибирати таке ім'я, яке буде відповідати певним критеріям. Фахівці радять вибирати клички, які складаються з одного-двох складів. Їх просто запам'ятати. А ще, виявляється, що собаки на них краще реагують.

Не варто також обирати як кличку команди чи загальновживані слова. Вони можуть лише заплутати вашу собаку в майбутньому. Якщо ж ви все ж дуже бажаєте назвати цуценя довгим і хитромудрим іменем, подумайте відразу про його коротку і лагідну форми.

Добірка кличок для собак

Як назвати песика? / Фото: Pexels

Як назвати собаку-дівчинку: Айя, Айва, Адель, Аза, Альфа, Анабель, Боня, Барбі, Белла, Венера, Ваніль, Віола, Гуля, Герда, Голді, Діва, Дарсі, Джесіка, Дорі, Етна, Ельза, Жасмін, Жуля, Жаклін, Кора, Клеопатра, Диня, Киця, Коко, Куля, Ліло, Луна, Дейзі, Лола, Ляля, Саді, Макріза, Міледі, Моллі, Мерсі, Мімі, Ніка, Мона, Монетка, Муха, Реджина, Роза, Рут, Норка, Сьюзі, Стейсі, Сицилія, Пушинка, Сажа, Сіль, Бейлі, Стріла, Тіара, Тейсі, Тіфані, Тріша, Рада, Тяпа, Цаца, Ципа, Фіджі, Стелла, Меґі, Чача, Чилі, Ширлі, Шапіра, Шокко.

Як назвати собаку-хлопчика: Альбатрос, Айк, Артур, Антей, Бадді, Бонд, Бандит, Бім, Біллі, Віто, Ватсон, Вулкан, Вегас, Голд, Гектор, Гром, Гуфі, Грін, Дюк, Декс, Доббі, Джокер, Ділан, Енді, Елвіс, Еверест, Жозеф, Жером, Жокей, Кеп, Кай, Каспер, Конан, Лютер, Лакі, Людвіг, Лео, Маршал, Моцарт, Менні, Мачо, Марс, Нео, Немо, Нолан, П'єр, Пірат, Руні, Рафаель, Ріо, Ріккі, Робін, Скубі-Ду, Саймон, Сатурн, Сократ, Тед, Тео, Тарзан, Тайгер, Хан, Хегрід, Х'юстон, Шторм, Шериф, Шаман.