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Змінив рішення: військовий здійснив СЗЧ, але вирішив повернутися

Змінив рішення: військовий здійснив СЗЧ, але вирішив повернутися

Військовий, що повернувся з СЗЧ / Фото: ДПСУ

Чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і зрозумів, що не може залишатися за кордоном.

На кордоні затримали військового, який залишив місце служби та втік до Румунії. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Завдяки нововведенню у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, чоловік отримав можливість знову стати до лав захисників.

СЗЧ він здійснив на початку жовтня.

Нагадаємо, за словами Жоріна, ухвалений Верховною Радою закон про можливість поновлення військової служби після першого самовільного залишення частини (СЗЧ) не вирішує цієї проблеми в українській армії.

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