Змінив рішення: військовий здійснив СЗЧ, але вирішив повернутися

Чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і зрозумів, що не може залишатися за кордоном.

На кордоні затримали військового, який залишив місце служби та втік до Румунії.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Завдяки нововведенню у статті 401 Кримінального кодексу України, яке дозволяє уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, чоловік отримав можливість знову стати до лав захисників.

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СЗЧ він здійснив на початку жовтня.

Нагадаємо, за словами Жоріна, ухвалений Верховною Радою закон про можливість поновлення військової служби після першого самовільного залишення частини (СЗЧ) не вирішує цієї проблеми в українській армії.

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