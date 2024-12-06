Изменил решение: военный осуществил СЗЧ, но решил вернуться

Мужчина узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей.

На границе задержали военного, который покинул место службы и скрылся в Румынии.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Благодаря нововведению в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющему избежать наказания за самовольное оставление воинской части, мужчина получил возможность снова стать в ряды защитников.

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СЗЧ он совершил в начале октября.

Напомним, по словам Жорина, принятый Верховной Радой закон о возможности возобновления военной службы после первого самовольного ухода из части (СЗЧ) не решает этой проблемы в украинской армии.

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