Изменил решение: военный осуществил СЗЧ, но решил вернуться

Мужчина узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей.
На границе задержали военного, который покинул место службы и скрылся в Румынии.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Благодаря нововведению в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющему избежать наказания за самовольное оставление воинской части, мужчина получил возможность снова стать в ряды защитников.
СЗЧ он совершил в начале октября.
Напомним, по словам Жорина, принятый Верховной Радой закон о возможности возобновления военной службы после первого самовольного ухода из части (СЗЧ) не решает этой проблемы в украинской армии.
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