Отставка Трюдо: эксперт объяснил, сохранится ли поддержка Украины Канадой после смены премьера

Главные оппозиционные партии Канады заявили, что планируют выдвинуть новому лидеру Либеральной партии вотум недоверия, что означает проведение парламентских выборов.

Об этом рассказал аналитик по глобальным вопросам в центре "Атлантический совет" и канадский журналист украинского происхождения Майкл Боцюркив в комментарии "Голосу Америки".

Чиновник, знакомый с ситуацией, сказал Associated Press на условиях анонимности, что работа канадского парламента, которая должна была возобновиться 27 января, будет приостановлена до 24 марта.

Боцюрков предположил, что у либералов уйдет месяц-полтора, чтобы определиться с кандидатурой своего нового лидера, поскольку очевидного преемника Трюдо у них нет. Среди возможных претендентов он назвал министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, министра финансов Доминика Лебланка, заступившего на этом посту Христю Фриланд, и бывшего управляющего Банком Канады Марка Карни.

"Потом теоретически, если парламент все еще будет работать или возобновит работу, это лицо станет премьер-министром. Но оппозиционные партии угрожали вынести вотум недоверия, когда парламент вернется к работе", – сказал он.

Все три главных оппозиционных партии Канады заявили, что планируют выдвинуть новому лидеру Либеральной партии вотум недоверия, когда парламент возобновит работу, что означает почти гарантированное проведение парламентских выборов уже весной этого года. Согласно последнему опросу Nanos, либералы отстают от консерваторов с 47% против 21 %.

По мнению Боцюркива, при любом результате этих выборов, поддержка Украины Канадой будет оставаться.

"Сигналы, которые мы получили от консерваторов, которых, я думаю, многие украинцы поддерживают как политически, так и финансово, достаточно хорошие", – сказал он.

К тому же, эксперт указывает на большую украинскую диаспору в Канаде, политические цели которой поддерживают и другие диаспоры из стран бывшего Советского Союза, и которая остается доминантной политической силой в Канаде.

Напомним, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах уйти в отставку. Он останется в кресле главы канадского правительства до избрания нового лидера Либеральной партии.