В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Шольцом или Трампом

В Кремле не подтверждают планы президента РФ Владимира Путина в ближайшее время встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом или избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил российским пропагандистам спикер президента государства-агрессора Дмитрий Песков.

"Планов встречи Путина с Шольцом или Трампом сейчас нет", — сказал он.

Ранее оппозиционный немецкий политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Олаф Шольц может встретиться с президентом России перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут в Германии 23 февраля.

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Кроме того, по словам Кизеветтера, избранный президент США Дональд Трамп и Путин могут встретиться в марте этого года.

Планы встретиться с Путиным опроверг и сам канцлер Германии. Олаф Шольц назвал заявление Кизеветтера ложью, сообщает Tagesschau.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также отрицает слова депутата от ХДС. “Такая поездка не планируется и не имеет смысла. Сейчас готовятся юридические шаги [в этой связи]”, — сказал он.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel предположило, что Шольц якобы планирует посетить Москву для переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине. Кроме того, 19 декабря канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, обсудив войну в Украине.

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