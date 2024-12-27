Шольц не прочь еще раз поговорить с Путиным

Немецкий канцлер не раскрыл подробности своих переговоров с хозяином Кремля, но отметил, что не услышал от него готовности к миру.

Канцлер Германии Олаф Шольц не возражает против еще одного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает, что это позволит прекратить его захватническую войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию t-online.

Глава немецкого правительства, который готовится к досрочным выборам в парламент 23 февраля, не раскрыл подробностей своего разговора с хозяином Кремля, но отметил, что не услышал от него готовности к миру.

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“Я использовал свой разговор, чтобы однозначно дать Путину понять, что война должна закончиться. Такие разговоры конфиденциальны по уважительным причинам – и я это соблюдаю”, — отметил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер уточнил, что в ходе разговора дал понять Путину, что он не может надеяться на то, что поддержка Украины Германией ослабнет.

“Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся сильнейшим сторонником Украины в мире. Мне было важно, чтобы Путин услышал и мое видение его войны", – сказал он.

Шольц подтвердил в интервью, что поговорил бы с Путиным еще раз.

“Некоторые ходят по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров. Россия ведет жестокую и беспощадную захватническую войну против Украины, в результате которой сотни тысяч погибших и раненых. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина не осталась одна и оставалась суверенным государством”, – объяснил свое желание немецкий канцлер.

Напомним, Путин и Шольц провели телефонный разговор 15 ноября. Позже канцлер Германии рассказал, что призвал президента РФ прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева. А еще Шольц назвал этот разговор неприятным.

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