Шольц не проти ще раз поговорити із Путіним

Німецький канцлер не розкрив подробиць своїх переговорів з господарем Кремля, але зазначив, що не почув від нього готовності до миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не заперечує проти ще однієї телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає, що це дозволить припинити його загарбницьку війну проти України.

Про це він сказав у інтерв’ю німецькому виданню t-online.

Очільник німецького уряду, який готується до дострокових виборів до парламенту 23 лютого, не розкрив подробиць своєї розмови з господарем Кремля, але зазначив, що не почув від нього готовності до миру.

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“Я використовував свою розмову, щоб однозначно дати Путіну зрозуміти, що війна повинна закінчуватися. Такі розмови є конфіденційними з поважних причин – і я цього дотримуюся”, - зазначив Олаф Шольц.

Німецький канцлер уточнив, що під час тієї розмови дав зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що підтримка України Німеччиною ослабне.

“Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро. Після США ми є найсильнішим прихильником України у світі. Мені було важливо, щоб Путін почув і моє бачення його війни”, - сказав він.

Шольц підтвердив в інтерв’ю, що поговорив би з Путіним ще раз.

“Дехто ходить по Німеччині і стверджує, що достатньо однієї чи двох розмов. Росія веде жорстоку і нещадну загарбницьку війну проти України, внаслідок якої сотні тисяч загиблих і поранених. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна не залишилася сама і залишалася суверенною державою”, - пояснив своє бажання німецький канцлер.

Нагадаємо, Путін з Шольцом провели телефонну розмову 15 листопада. Пізніше канцлер Німеччини розповів, що закликав президента РФ припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва. А ще Шольц назвав цю розмову неприємною.

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