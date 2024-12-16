За це рішення під час поіменного голосування висловилася більшість депутатів.

Бундестаг висловив вотум недовіри Олафу Шольцу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За це рішення під час поіменного голосування висловилася більшість депутатів. У довірі Шольцу відмовили 394 депутати, 207 членів бундестагу підтримали канцлера, 116 — утрималися.

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Ще перед голосуванням про довіру лідер ХДС Фрідріх Мерц відкинув можливість створення коаліції із "зеленими" на чолі з кандидатом у канцлери Робертом Хабеком. Мерц розкритикував плани Хабека щодо підвищення податків і посилення перерозподілу, назвавши політика "обличчям економічної кризи в Німеччині".

Що означає вотум недовіри для Шольца

Тепер канцлер має просити федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент. На це у федерального президента є 21 день. Штайнмаєр ще кілька тижнів тому повідомив лідерам парламентських груп, що він готовий це зробити.

Після розпуску парламенту вибори мають відбутися протягом 60 днів. Попередньо, їх погодили провести 23 лютого 2025 року. Шольц залишається тимчасовим лідером доти, доки новий уряд не буде сформовано.

Зазвичай федеральні вибори відбуваються кожні чотири роки. Але в особливих політичних кризових ситуаціях — особливо якщо підтримка канцлера в парламенті похитнулася — голосування можна провести раніше.

Нагадаємо, трипартійний уряд Шольца розпався 6 листопада, після того, як канцлер звільнив міністра фінансів через тривалу суперечку про те, як відродити економіку країни.

Порушення питання вотуму довіри є рідкістю в Німеччині. Це лише шостий випадок у післявоєнній історії. Востаннє таке було у 2005 році, коли тодішній канцлер Герхард Шредер організував дострокові вибори, на яких з мінімальним відривом перемогла Ангела Меркель.

До слова, партія Шольца у виборчій програмі заборонила передавання Україні ракет Taurus.

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