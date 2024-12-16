Партія Шольца у виборчій програмі заборонила передавання Україні ракет Taurus

Німецька Соціал-демократична партія (СДПН) у своїй передвиборчій програмі виключила будь-яку можливість передавання Україні ракет Taurus для захисту від російських агресорів.

Про це інформує Deutsche Welle.

Таким чином у партії вирішили підтримати позицію нинішнього канцлера Олафа Шольца, який послідовно уникає можливості передати Україні зброю для захисту від агресорів.

Водночас однопартійці Шольца підтримують ідею розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини, а також збільшення витрат на власну оборону до двох відсотків ВВП.

Крім того, партія підтримує ідею встановлення додаткового податку для "надбагатих", до яких відносяться люди зі статками від 100 мільйонів євро, з одночасним послабленням податкового тиску на 95% інших громадян та підприємств.

Крім того, партія хоче довести тариф мінімальної заробітної плати до 15 євро за годину, а також обмежити швидкість руху на автобанах до 130 кілометрів на годину.

Роботу над виборчою програмою у СДПН планують завершити до вівторка, 17 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер німецької AfD закликав визнати Росію "переможницею" у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц зробив чергову заяву, щодо надання ЗСУ ракет Taurus.

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