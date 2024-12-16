Правова ситуація у країні не змінилася.

У Південній Африці заявили, що не можуть запросити на саміт G20 у 2025 році російського диктатора Путіна через те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це російським пропагандистам в інтервʼю заявив офіційний представник президента Південної Африки Вінсент Магвенья.

Він заявив, шо його країна одним чином не може впливати на рішення МКС, тому диктатора не запрошуватимуть на саміт.

"Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО закликає тримати в секреті від Путіна деталі угоди про мир в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський прокоментував ймовірність арешту Путіна у Бразилії на G20.

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