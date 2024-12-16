Правовая ситуация в стране не изменилась.

В Южной Африке заявили, что не могут пригласить на саммит G20 в 2025 году российского диктатора Путина из-за того, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Об этом российским пропагандистам в интервью заявил официальный представитель президента Южной Африки Винсент Магвенья.

Он заявил, что его страна одним образом не может влиять на решение МКС, поэтому диктатора не будут приглашать на саммит.

"Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МКС", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО призывает держать в секрете от Путина детали соглашения о мире в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский прокомментировал возможность ареста Путина в Бразилии на G20.

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