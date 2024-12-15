Удар по базе ОМОН в Грозном: ГУР закупает подержанные A-22 – Forbes

Украинский беспилотный самолет большой дальности нанес удар по объекту, который, вероятно, является российской специальной базой милиции в Грозном, которая находится примерно в 600 милях от линии фронта в Украине. Инцидент произошел в воскресенье или незадолго до этого.

Об этом сообщил Forbes.

Этот удар стал частью серии атак, осуществленных с помощью винтовых спортивных самолетов "Аэропракт А-22", которые Главное управление разведки Украины переоборудовало в ударные беспилотники одностороннего действия. Эти самолеты стоимостью 90 000 долларов оснащены дополнительными топливными баками, системами дистанционного управления и взрывными, используются для ударов по объектам, таким как военно-морские базы, исследовательские центры и заводы по производству дронов.

На видеозаписях, сделанных при ударе в Грозном, заметен беспилотник с непрозрачными заглушками на месте кабины, которая в обычной пилотируемой конфигурации рассчитана на двух человек. На одном из кадров виден замаскированный регистрационный номер самолета.

В результате удара возник огненный шар, однако масштаб разрушений был меньше, чем обычно от специализированных боеприпасов, таких как крылатые ракеты Storm Shadow. Вероятно, дрон имел более простую унитарную боеголовку, которая эффективна против слабозащищенных целей, но не против бронированных или подземных объектов.

Спортивный самолет-дрон "Аэропрокт А-22" способен развивать скорость до 125 миль в час. Такие устройства используют для ударов по слабозащищенным, но отдаленным объектам, тогда как самые мощные боеприпасы, такие как Storm Shadow или Neptune, оставляют для более защищенных целей.

Напомним, в российской армии разработали новую систему мониторинга "Калинка" для обнаружения вражеских дронов. С ее помощью фиксируют БпЛА, подключаемые к спутниковым системам разных типов, в частности Starlink.