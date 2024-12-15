В России начинают вводить продуктовые карточки

В Калининградской области РФ специальные талоны на приобретение продуктов будут раздавать в первую очередь пенсионерам.

Губернатор Калининградской области РФ анонсировал введение продуктовых карточек в этом российском регионе с 2025 года. В российском парламенте считают, что такую инициативу следует распространить на всей территории России.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, инициатива калининградского губернатора "имеет здоровую основу", поскольку таким образом бедные россияне "при любых обстоятельствах будут знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов и товаров, необходимых для жизни".

В Калининградской области РФ продуктовые карточки будут раздавать прежде всего пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. Также в список получателей, скорее всего, войдут многодетные семьи и другие незащищенные категории граждан.

Ранее в ряде российских регионов власти уже пытались ввести продуктовые талоны.

В 2023 году в городах Свободный и Циолковский Амурской области выдавались карточки с лимитом 2000 рублей на человека при условии доходов ниже прожиточного минимума. Запускали эксперимент электронных продуктовых сертификатов в 2023 году в Ямало-Ненецком автономном округе. А недавно на Камчатке ввели карточки на рыбу.

Как известно, перед развалом Советского Союза большинство потребительских товаров и продуктов можно было приобрести в магазинах только по специальным талонам.

Напомним, Россию охватил ценовой кризис на рынке масла, с начала года этот популярный продукт подорожал более чем на четверть из-за проблем местных производителей. Чтобы удовлетворить спрос, власти РФ экспортируют масло из ОАЭ и Турции.

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