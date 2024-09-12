Зеленский прокомментировал вероятность ареста Путина в Бразилии на G20

У Зеленского есть вопросы к лидерам G20, которые якобы защищают демократию и уважают международное право.
Арестуют ли российского преступника Владимира Путина в Бразилии во время заседания G20 – остается непонятным.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому изданию Metropoles.
Глава государства отметил, что Бразилия руководствуется Римским статутом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест главы Кремля.
"Например, в Бразилии есть Римский статут, например, Бразилия в этом году будет проводить заседание G20. И здесь мне интересно — каким образом может приехать Путин и его не арестуют? Это очень серьезный вопрос", — считает Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что у него есть вопросы к лидерам G20, которые якобы защищают демократию и уважают международное право.
"Выдан ордер на арест Международным уголовным судом Путина, кстати, за детей. За детей. Так вот у меня также вопрос к "двадцатке" — как им будет сидеть за столом с человеком, которого должны арестовать, а они будут продолжать диалог", – прокомментировал он.
Напомним, Монголия не арестовала диктатора Путина. В МУС прокомментировали.
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