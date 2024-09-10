Монголия не арестовала диктатора Путина: в МУС прокомментировали

Монголия не арестовала президента-диктатора РФ Владимира Путина во время его официального визита в страну. Впрочем, в Римском уставе есть специальная процедура работы с такими случаями.

Об этом заявил Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в комментарии РБК.Украина.

"Что касается Монголии. Так это публичная информация, что Путин там был. Есть специальная процедура в Римском уставе по работе с такими случаями, когда государство не сотрудничало с судом. Соответственно, это все контролируется судьями. В дальнейшем комментировать не буду. Но судьи этого сознательны. Мы знаем, что произошло", — подчеркнул Карим Хан.

По его словам, если случаются такие случаи – такие как игнорирование выполнить ордер на арест, то проходит генеральное заседание всех государств-членов, подписавших Римский устав. Уже после этого принимается соответствующее решение.

Следует заметить, что генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что официальный Киев ведет с партнерами работу по тому, чтобы проигнорировавшая требование МУС страна "ощутила последствия".

Визит Путина в Монголию

Диктатор РФ Путин прибыл в Монголию 2 сентября. В Улан-Баторе хозяину Кремля устроили помпезный прием – с красной дорожкой и почетным караулом. В международном аэропорту "Чингисхан" Владимира Путина встретила министерша иностранных дел Монголии Батмунхиин Батцецег.

В МИД Украины заявили, что Монголия разрешила преступнику избежать правосудия. В ведомстве такие действия назвали "тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление о визите Путина в Монголию. По его словам, власти этой страны продемонстрировали большее уважение к убийце, чем к международному праву.

"Долой Путина"! В Монголии собрался митинг в поддержку Украины

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