Официальные лица Кремля пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. Впрочем, Москва продолжает демонстрировать нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйра и индийским – Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества РФ и стран Персидского залива (GCC) в Саудовской Аравии 9 сентября. В российском ведомстве утверждали, что якобы их министр обсуждал войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром. Впрочем, детали не сообщили.

Следует отметить, что Бразилия и Китай с мая 2024 продвигают свой мирный план из шести пунктов "Политическое урегулирование кризиса (так страны называют войну — Ред.) в Украине" ключевые принципы которого предпочитают Россию.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно подтвердил поддержку Нью-Дели мира в Украине на основе принципов международного права — таких как уважение к территориальной целостности и суверенитету государств. Во время встречи GCC Лавров повторил шаблонные нарративы Кремля, демонстрируя нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной. В частности, он утверждал, что формула мира президента Владимира Зеленского "является "ультиматумом." Мол, Москва никогда серьезно не рассматривала план.

Напомним, издание India Today писало, что представитель Индии обсудит с Путиным "мирный план" для Украины. Так, 10-11 сентября советник по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджит Довал во время визита в Москву намерен обсудить "мирные усилия" для завершения войны в Украине.

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