Представитель Индии обсудит с Путиным "мирный план" для Украины — India Today

В течение 10-11 сентября советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал во время визита в Москву намерен обсудить мирные усилия для завершения войны в Украине.

Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на собственные источники.

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди, недавно побывавший с визитом в Путина и посетивший Киев, где провел переговоры с Зеленским, будет участником встречи представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.

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В группу БРИКС в настоящее время входят 10 стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Во время пребывания в столице государства-агрессорки представитель Индии якобы должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны России против Украины.

Ранее во время телефонного разговора Путиным в прошлом индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил ему, что Довал посетит Москву, чтобы обсудить идеи, связанные с "мирным планом" для Украины. Однако тогда он не уточнил время визита Довала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с находившимся с визитом в Киеве премьер-министром Индии Нарендрой Моди его предложения по пути к миру. По словам Зеленского, Украина не готова использовать свои территории как один из вариантов мирных предложений.

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