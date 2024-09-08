Представник Індії обговорить з Путіним “мирний план” для України — India Today

Упродовж 10-11 вересня радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал під час візиту до Москви має намір обговорити “мирні зусилля” для завершення війни в Україні.

Про це повідомило видання India Today з посиланням на власні джерела.

Радник прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який нещодавно побував з візитом у Путіна та відвідав Київ, де провів переговори із Зеленськиим, буде учасником зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки.

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До групи БРІКС наразі належать 10 країн - Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Під час перебування у столиці держави-агресорки представник Індії нібито повинен зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити врегулювання війни Росії проти України.

Раніше під час телефонної розмови Путіним минулого індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомив йому, що Довал відвідає Москву, щоб обговорити ідеї, пов'язані з “мирним планом” для України. Однак, тоді він не уточнив час візиту Довала.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував із візитом у Києві, його пропозиції щодо шляху до миру. За словами Зеленського, Україна не готова використовувати свої території як один із варіантів "мирних пропозицій".

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