Гороскоп кохання на вересень 2024 року

Загалом вересень сприятливий для любовних взаємин. Буде переосмислено або підсвічено такі теми, як: шлюби, розлучення, сама концепція про дві половинки. Багато хто дізнається про тіньовий бік свого обранця чи обраниці – це свого роду іспит за пройдений спільний цикл.

Планета кохання та взаємин – Венера – допомагає згладити гострі моменти та знайти баланс між роботою та особистим життям. Гарний час, щоб повернутися до незакінченої розмови, нарешті визначитися про те, як далі будувати взаємини у парі.

Сонце переміщується за знаком Діви і вчить нас гнучкості, закликає повернутися до земних справ, стати серйознішим і визначитися у своїх уподобаннях, розібратися у почуттях. Це час аналізу, "збирання врожаю", перегляду партнерських відносин.

Коридор затемнень 18 вересня – 2 жовтня принесе події, які практично неможливо змінити чи відкласти. У цей період все з розмахом спотворюється, можуть виникнути ситуації, які через непорозуміння поставлять крапки в любовних історіях.

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ОВЕН

Більша частина місяця наповнена романтикою та пристрастю. Це вдалий час для нових знайомств, любовних інтриг та бурхливих романів. Проте тим, хто перебуває у тривалих стосунках чи шлюбі, варто поводитися обережніше. Спокуса може бути дуже великою, а тому варто думати не так про сьогодення, як про наслідки своїх вчинків. Стосунки у сімейних парах відносно безхмарні. Проблеми виникають лише на ґрунті поділу влади та фінансів.

ТЕЛЕЦЬ

Можливі невеликі проблеми з близькими родичами, дітьми, між подружжям. Причиною можуть бути різні погляди на облаштування будинку, дрібний ремонт та інші заходи, пов'язані з нерухомістю. Закохані пройдуть перевірку міцності завдяки випробуванню вірністю і здатністю йти на компроміси. А от самотнім людям не варто розраховувати на серйозні союзи – краще присвятити час особистісному зростанню.

БЛИЗНЯТА

Взаємини з батьками, між подружжям помітно покращаться, а головну роль у цьому саме зіграють діти, онуки. Ви здорові, енергійні, привабливі і навіть привабливіші, ніж у решту часу. Невеликі епізоди втоми та нездужання можливі, але на загальному тлі прекрасного настрою вони будуть швидкоплинними. Якщо ви шукаєте свого ідеального партнера, намагайтеся більше подорожувати, зустрічатися з друзями, зареєструватися на сайті знайомств.

РАК

В особистій сфері настають зміни. Торкнуться вони перш за все сімейних: розпочнеться будівництво, переїзди, якісь пертурбації із житлом. І тут ви встигнете набагато більше, ніж планували на початку шляху. Молодим людям захочеться оновлень, нових емоцій, яскравих почуттів. Вирішувати, звичайно ж, вам, але і про думку партнера не забувайте. Самотні познайомляться з цікавими персонажами, які не стануть доленосними, проте подарують позитивний настрій у спілкуванні.

ЛЕВ

Це ідеальний час для перегляду наявних стосунків і, можливо, виходу їх на новий рівень. Батькам необхідно забути про свої амбіції, щоб подбати про психологічне здоров'я своїх дітей. Багато представників вашого знака можуть завершити ремонт, переїхати до нового будинку чи нової квартири. А хтось нарешті ухвалить важливе рішення про придбання нерухомості. Взаємини в дружніх сім'ях рівні, гармонійні, сповнені турботи та кохання.

ДІВА

У любовній сфері все складно. Назрілі конфлікти в парі вимагатимуть максимальної щирості та чесності із самим собою. Все добре і в закоханих зі стажем: вони можуть ухвалити рішення про спільне проживання та зроблять усе, щоб це сталося. У пар, що утворилися, стосунки розвиваються бурхливо, що може призвести до розриву. У разі проблем пам'ятайте, що ви живете в реальному, а не в ідеальному світі, і без компромісів тут не обійтися.

ТЕРЕЗИ

Життя особисте і сімейні справи цього місяця можуть виявитися набагато важливішими за кар'єру. Імовірність доленосної зустрічі протягом усього вересня дуже висока, і вона має всі шанси перерости в глибоке почуття, і навіть у шлюб. У багатьох сім'ях обговорюватимуться плани, пов'язані з придбанням нерухомості для себе або для своїх дітей. У першій декаді місяця активізуються взаємини із родичами, можливі часті зустрічі, поновлення зв'язків.

СТРІЛЕЦЬ

У особистому житті зараз відбуваються деякі доленосні події. Багато крутитиметься навколо побутових питань, облаштування будинку, ремонту. Пари, які давно перебувають у конфлікті, зможу знайти якісь точки примирення. Будьте уважнішими до потреб партнера і не перевіряйте його на стресостійкість. Ваша кохана людина стане більш примхливою і вимогливою, а все тому, що їй не вистачає вашої уваги. Знайдіть час для романтичних побачень та теплих вечерь.

КОЗОРІГ

Молоді пари, ймовірно, почнуть гру в драму, але від цього почуття стануть тільки сильнішими. На тлі любовних переживань вам загрожує гормональний збій, який виявиться емоційно нестабільністю, перепадами настрою, депресією. Стосунки з кимось із близьких родичів у другій половині місяця знову ускладнюються, і, ймовірно, йдеться про давні суперечливі питання, неврегульовані ситуації минулого.

ВОДОЛІЙ

Сімейним парам загрожує втручання третьої особи, тому варто підвищити рівень близькості, а для цього потрібна щирість, довіра та турбота. У багатьох представників вашого знака важливу роль особистих справах можуть грати родичі. Після недавніх непорозумінь стосунки у закоханих відновлюються, все має такий вигляд, ніби обидві сторони не проти піти назустріч одне одному. Дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє, і, можливо, вони пов'язані з покращенням колишнього житла чи придбанням нового.

РИБИ

Подружнє життя далеке від ідеальної картинки. І все це через палкі суперечки, пов'язані з фінансами та об'єктами нерухомості. Грошове питання настільки гостре, що багато хто через це може прийняти рішення про розлучення. Багато романтичних партнерів можуть повністю визначитися – і, найімовірніше, це буде повне єднання. Тобто шлюб, спільне проживання, придбання спільного житла – все це зараз і найближчими місяцями є більш ніж реальним.

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