Гороскоп любви на сентябрь 2024 года

В целом сентябрь благоприятен для любовных взаимоотношений. Будут переосмыслены или подсвечены такие темы как: браки, разводы, сама концепция о двух половинках. Многие узнают о теневой стороне своего избранника или избранницы – это своего рода экзамен за пройденный совместный цикл.

Планета любви и взаимоотношений – Венера помогает сгладить острые моменты и найти баланс между работой и личной жизнью. Хорошее время, чтобы вернуться к незаконченному разговору, наконец-то определиться о том, как дальше строить взаимоотношения в паре.

Солнце перемещается по знаку Девы и учит нас гибкости, призывает вернуться к земным делам, стать серьезнее и определиться в своих предпочтениях, разобраться в чувствах. Это время анализа, "сбора урожая", пересмотра партнерских отношений.

Коридор затмений 18 сентября – 2 октября принесет события, которые практически невозможно изменить или отложить. В этот период все с размахом искажается, могут возникнуть ситуации, которые по недоразумению поставят точки в любовных историях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Большая часть месяца наполнена романтикой и страстью. Это удачное время для новых знакомств, любовных интриг и бурных романов. Однако тем, состоит в длительных отношениях или браке, стоит вести себя осторожнее. Соблазн может быть очень велик, а потому стоит думать не столько о настоящем, сколько о последствиях своих поступков. Отношения в семейных парах относительно безоблачны. Проблемы возникают только на почве разделения власти и финансов.

ТЕЛЕЦ

Возможны небольшие проблемы с близкими родственниками, детьми, между супругами. Причиной которых могут быть разные взгляды на обустройство дома, мелкий ремонт и другие мероприятия, связанные с недвижимостью. Влюбленные союзы пройдут проверку прочности, благодаря испытанию верностью и способность идти на компромиссы. А вот одиноким людям не стоит рассчитывать на серьезные союзы – лучше посвятить время личностному росту.

БЛИЗНЕЦЫ

Отношения с родителями, между супругами заметно улучшатся, а главную роль в этом, как раз сыграют дети, внуки. Вы здоровы, энергичны, обаятельны и даже более привлекательны, чем в остальное время. Небольшие эпизоды усталости и недомогания возможны, но на общем фоне прекрасного настроения они будут мимолетными. Если вы в поисках своего идеального партнёра, старайтесь больше путешествовать, встречаться с друзьями, зарегистрироваться на сайте знакомств.

РАК

В личной сфере грядут перемены. Коснутся они прежде всего семейных: начнется стройка, переезды, какие-то пертурбации с жильем. И здесь вы успеете гораздо больше, чем планировали в начале пути. Молодым людям захочется обновлений, новых эмоций, ярких чувств. Решать конечно же вам, но и о мнении партнера не забывайте. Одинокие познакомятся с интересными персонажами, которые не станут судьбоносными, однако подарят положительное настроение в процессе общения.

ЛЕВ

Это идеальное время для пересмотра уже существующих отношений и, возможно, выхода их на новый уровень. Родителям необходимо забыть о своих амбициях, чтобы позаботиться о психологическом здоровье своих детей. Многие представители вашего знака могут завершить ремонт, переехать в новый дом или в новую квартиру. А кто-то, наконец, примет важное решение о приобретении недвижимости. Отношения в дружных семьях ровны, гармоничны, полны заботы и любви.

ДЕВА

В любовной сфере все сложно. Назревшие конфликты в паре потребуют максимальной искренности и честности с самим собой. Все хорошо и у влюбленных со стажем: они могут принять решение о совместном проживании и сделают все, чтобы это произошло. У вновь образовавшихся пар отношения развиваются бурно, что может привести к разрыву. В случае проблем помните о том, что вы живете в реальном, а не в идеальном мире, и без компромиссов здесь не обойтись.

ВЕСЫ

Жизнь личная и семейные дела в этом месяце могут оказаться гораздо важнее карьеры. Вероятность судьбоносной встречи в течение всего сентября очень высока, и у нее есть все шансы перерасти в глубокое чувство, и даже в брак. Во многих семьях будут обсуждаться планы, связанные с приобретением недвижимости для себя или для своих детей. В первой декаде месяца активизируются отношения с родственниками, возможны частые встречи, возобновление связей.

СТРЕЛЕЦ

В жизни личной сейчас происходят некоторые судьбоносные события. Многое будет крутиться вокруг бытовых вопросов, обустройства дома, ремонта. Пары, которые давно находятся в конфликте, смогу найти некие точки примирения. Будьте внимательнее к потребностям партнера и не проверяйте его на стрессоустойчивость. Ваш любимый человек станет более капризным и требовательным, а все потому, что ему не хватает вашего внимания. Найдите время для романтических свиданий и теплых ужинов.

КОЗЕРОГ

Молодые пары, вероятно затеют игру в драму, но от этого чувства станут только сильнее. На фоне любовных переживаний вам угрожает гормональный сбой, который проявится эмоционально нестабильностью, перепадами настроения, депрессией. Отношения с кем-то из близких родственников во второй половине месяца вновь осложняются, и, по всей вероятности, речь идет о давних спорных вопросах, неурегулированных ситуациях прошлого.

ВОДОЛЕЙ

Семейным парам угрожает вмешательство третьего лица, поэтому стоит повысить уровень близости, а для этого нужна искренность, доверие и забота. У многих представителей вашего знака важную роль в личных делах могут играть родственники. После недавних недоразумений, отношения у влюбленных восстанавливаются, все выглядит так, будто обе стороны не прочь пойти навстречу друг другу. Дружные пары вместе обсуждают планы на будущее, и, возможно, они связаны с улучшением прежнего жилья или с приобретением нового.

РЫБЫ

Супружеская жизнь далека от идеальной картинки. И все это из-за жарких споров, связанных с финансами и объектами недвижимости. Денежный вопрос настолько острый, что многие из-за этого могут принять решение о разводе. Многие романтические партнеры могут полностью определиться – и, скорее всего, это будет полное единение. То есть брак, совместное проживание, приобретение общего жилья – все это сейчас и в ближайшие месяцы более чем реально.

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