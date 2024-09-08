Эксперт о катастрофе F-16: "Воздушным силам уже через неделю были понятны причины"

Долго ли будет продолжаться расследование и когда украинцам обнародуют причины крушения истребителя.

Обстоятельства авиакатастрофы истребителя F-16 в Украине до сих пор расследуют, однако Воздушным силам уже через неделю были ясны причины катастрофы.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По словам эксперта, было три варианта расследования крушения.

"Всегда было три варианта расследования катастрофы. Первый был реален, когда все знали, что произошло и причины. Второй — официальный, когда промышленность говорила, что это ошибка пилота, а Воздушные силы говорили, что это недоработанная машина с недостатками. И третий — для общества вариант", — сказал Романенко.

Он добавил, что Воздушным силам уже через неделю были понятны причины катастрофы, а второй вариант "отпадает", ведь у Украины нет авиапромышленности.

"Готовится такой вариант, который бы устроил общество и не только наше", — сказал Романенко.

Комиссия по расследованию должна выяснить причины катастрофы, а затем проработать версию, приемлемую для общества.

"Сейчас на втором этапе оно немного буксует", — добавил Романенко.

Напомним, гибель пилота, руководившего истребителем F-16, показывает, насколько опасны даже миссии с меньшим риском в Украине. Алексей Месь с позывным "Мунфиш" вместе с самолетом разбился в авиакатастрофе 26 августа во время отражения российской массированной комбинированной атаки.

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