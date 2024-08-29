Украина потеряла первый F-16: что известно о катастрофе

Это произошло во время отражения массированного ракетного обстрела Украины.

Украинские Воздушные силы потеряли истребитель F-16, разбившийся в авиакатастрофе в понедельник, 26 августа. Это произошло при отражении массированной комбинированной атаки ракетами и дронами. В бою погиб пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент о крушении боевого самолета.

Первая потеря

О том, что в Украине разбился один из недавно полученных истребителей F-16, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В издании отметили, что это произошло во время массированного ракетного обстрела Украины 26 августа, однако истребитель был не сбит, а якобы потерпел крушение. Об обстоятельствах инцидента издание ничего не сообщило.

Воздушный бой

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил потерю боевого самолета и сообщил подробности крушения.

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В Генштабе уточнили, что истребители F-16 были применены вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск для уничтожения крылатых ракет противника. Своим бортовым вооружением они уничтожили четыре таких цели.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — говорится в сообщении.

Какая причина крушения

Как сообщили в Генштабе, для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Издание CNN со ссылкой на источник в украинских военных кругах сообщило, что к участию в расследовании катастрофы F-16 будут приглашены международные эксперты.

Предварительно рассматриваются разные версии аварии, в том числе "дружественный огонь" украинской ПВО, техническая неисправность самолета и ошибка пилота.

В то же время, по словам собеседника издания, в Вооруженных силах Украины считают очень сомнительным, что причиной инцидента стала ошибка пилота. За штурвалом F-16 находился очень опытный летчик.

Что известно о пилоте

В Воздушных силах сообщили, что при отражении массированной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь. Перед тем, как произошла катастрофа, он уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Приказом Главнокомандующего ВСУ ему посмертно присвоили воинское звание полковника.

Погибший украинский пилот Алексей Месь / Фото: из соцсетей

"Он героически провел свое последнее сражение в небе. 26 августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни" — сообщает Воздушное командование "Запад".

Алексей "Мунфиш" Месь были одним из тех, кто активно лоббировал получение F-16 для Украины. Он один из первых украинских пилотов, прошедший обучение на западных истребителях.

Напомним, истребители F-16, которые союзники передали Украине, получили специальное обновление систем радиоэлектронного противодействия. Они были внесены для эффективного противодействия российским системам противовоздушной обороны с учетом особенностей их работы.

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