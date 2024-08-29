Украина завоевала вторую медаль на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала вторую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Пловчиха Анна Гонтарь стала бронзовой призеркой на 50-метровке вольным стилем в классе S6.

Это вторая медаль для Гонтарь на Паралимпиадах. В Токио-2020 она также выборола бронзовую награду на 50-метровке вольным стилем.

Также это вторая награда Украины на Паралимпиаде-2024. Первую медаль для нашей страны завоевал пловец Антон Коль – "серебро" на 100-метровке на спине.

Паралимпийские игры в Париже продлятся с 28 августа по 8 сентября. Украина будут представлять 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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