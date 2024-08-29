Украина завоевала первую медаль на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Пловец Антон Коль выиграл "серебро" на 100-метровке на спине в классе S1.

Это третья подряд медаль для Коля на Паралимпиадах на дистанции 100 м на спине и пятая в его карьере.

Паралимпиада-2024. Плавание, 100м, спина, мужчины (класс S1)

1. Камиль Отовски (Польша) – 2.17.85 минуты

2. Антон Коль (Украина) – 2.33.49

3. Франческо Беттелла (Италия) – 2:33.82

Паралимпийские игры в Париже продлятся с 28 августа по 8 сентября. Украина будут представлять 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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