Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024

Україна здобула першу медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Плавець Антон Коль виграв "срібло" на 100-метрівці на спині в класі S1.

Це третя поспіль медаль для Коля на Паралімпіадах на дистанції 100 м на спині і загалом п'ята в його кар'єрі.

Паралімпіада-2024. Плавання, 100 м, спина, чоловіки (клас S1)

1. Каміль Отовські (Польща) – 2.17.85 хвилини

2. Антон Коль (Україна) – 2.33.49

3. Франческо Беттела (Італія) – 2:33.82

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть від 28 серпня до 8 вересня. Україна представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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