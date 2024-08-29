Коли завершиться війна в Україні: експерт назвав важливу умову

Будь-які переговори з Росією, яка є терористкою та вбивцею – смертельно небезпечна справа, довіряти їй не можно.

Такий меседж озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, звертаючись до українців сьогодні, 29 серпня, коли виповнилась 10-та річниця боїв за Іловайськ.

"Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", - написав Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

Своєю чергою, військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua щодо будь-яких переговорів та тривалості війни каже наступне: "Єдиний аргумент, з яким рахується Володимир Путін та його оточення – це аргумент сили. Коли втрати для ворога у разі будь-якої агресії будуть смертельно небезпечними для нього, він, я думаю, буде змушений відмовлятися від своїх зазіхань та планів".

До цього експерт додає: "Здоровий глузд, раціональний підхід, домовленості – це не працює. Єдиний аргумент, на якому розуміється Путін – це аргумент сили. Допоки ми не станемо самодостатньою та сильною країною з відповідно розвинутим оборонно-промисловим комплексом, з потужними збройними силами, ми і далі матимо клопіт зі своїм північним сусідом".

За словами Селезньова, ворог діє, не зважаючи на домовленості.

"Тому очевидно, що Сирський говорить про віроломність ворога і недотримання ворогом взятих на себе зобов`язань. Це така собі азіатчина – ворог діє так, як вважає за потрібне, не зважаючи на домовленості. Там не йдеться про порядність та чемність, а йдеться про будь-який спосіб досягти визначеної цілі", - каже Селезньов.

Поки без кави в Ялті

За словами Селезньова, не має бути жодних ілюзій, мовляв, до кінця року все завершиться.

"Ні. Я не вірю в "чорного лебідя" (непередбачувану подію з вагомими наслідками – Ред.). Ми маємо розуміти про те, що таке очікування завершення війни до кінця року? Це певні наші надії, мрії і це певне наше налаштування. А уявіть, яке розчарування ми відчуємо, коли настане новий рік і того не станеться. Ми з вами це проходили минулого року, коли нам говорили, що у вересні ми будемо пити каву на набережній Ялти. Того не сталось. Було розчарування. Тому варто налаштовуватись на досить довгу бойову работу", - каже експерт.

До цього Селезньов додає: "Якщо і станеться якийсь "чорний лебідь", хоча я в нього не вірю, то будемо радіти разом. Але скоріш за все того не станеться і ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій – це наявність ресурсів. Я знаю, що Єрмак і Умєров прямують до США, щоб переконати своїх американських візаві дозволити використовувати американську зброю по території РФ глибше, ніж на 100 км. Це насправді дуже важливо. Ми маємо розуміти, що саме ресурси є визначальним фактором. На превеликий жаль самі ми поки що неспроможні повністю забезпечити поточні потреби українського війська, а отже ресурси наших західних партнерів нам необхідні. Так само, як західному світу необхідний наш спротив. Якщо Україна не витримає, то російська навала наступить на країни Балтії, Польщу, до східної частини Німеччини".

Які втрати можуть зупинити окупантів

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Втрати росіян повинні бути набагато більшими, ніж вони спроможні компенсувати. Зараз російська мобілізаційна машина спроможна щомісяця поставляти до лав армії 30-35 тис. особового складу. Це приблизно стільки, скільки вони втрачають на місяць. Як тільки втрати ворога зростуть вдвічі, а краще – втричі, тоді він буде змушений піти на непопулярні міри. Йдеться про масштабну мобілізацію або про зупинення бойових дій".

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