Когда завершится война в Украине: эксперт назвал важное условие

Какие-либо переговоры с Россией, которая является террористкой и убийцей – смертельно опасное дело, доверять ей нельзя.

Такой месседж озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обращаясь к украинцам сегодня, 29 августа, когда исполнилась 10-я годовщина боев за Иловайск.

"Этот день будет всегда напоминать нам о коварстве и вероломности российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя ", — написал Александр Сырский в своем Telegram-канале.

В свою очередь, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua о любых переговорах и продолжительности войны говорит следующее: " Единственный аргумент, с которым считается Владимир Путин и его окружение – это аргумент силы. Когда потери для врага в случае любой агрессии будут смертельно опасны для него, он, я думаю, будет вынужден отказываться от своих посягательств и планов".

К этому эксперт добавляет: "Здравый смысл, рациональный подход, договоренности – это не работает. Единственный аргумент, который понимает Путин – это аргумент силы. Пока мы не станем самодостаточной и сильной страной с соответственно развитым оборонно-промышленным комплексом, с мощными вооруженными силами, мы и дальше будем иметь хлопоты со своим северным соседом".

По словам Селезнева, враг действует, несмотря на договоренности.

"Поэтому очевидно, что Сырский говорит о вероломности врага и несоблюдении врагом взятых на себя обязательств. Это такая азиатчина — враг действует так, как считает нужным, несмотря на договоренности. Там речь не идет о порядочности и учтивости, а речь идет о любом способе достичь определенной цели", – говорит Селезнев.

Пока без кофе в Ялте

По словам Селезнева, не должно быть никаких иллюзий, мол, до конца года все завершится.

"Нет. Я не верю в "черного лебедя" (непредсказуемое событие с весомыми последствиями – Ред.). Мы должны понимать то, что такое ожидание завершения войны до конца года? Это определенные наши надежды, мечты и это определенный наш настрой. А представьте, какое разочарование мы почувствуем, когда наступит новый год, и того не произойдет. Мы с вами это проходили в прошлом году, когда нам говорили, что в сентябре мы будем пить кофе на набережной Ялты. Того не произошло. Было разочарование. Поэтому нужно настраиваться на достаточно длинную боевую работу", — говорит эксперт.

К этому Селезнев добавляет: "Если и случится какой-то "черный лебедь", хотя я в него не верю, то будем радоваться вместе. Но скорее всего не произойдет и ключевой фактор, который влияет на ход боевых действий — это наличие ресурсов. Я знаю, что Ермак и Умеров направляются в США, чтобы убедить своих американских визави позволить использовать американское оружие по территории РФ глубже, чем на 100 км. Это действительно очень важно. Мы должны понимать, что именно ресурсы являются определяющим фактором. К большому сожалению, мы сами пока не можем полностью обеспечить текущие потребности украинской армии, а значит, ресурсы наших западных партнеров нам необходимы. Так же, как западному миру необходимо наше сопротивление. Если Украина не выдержит, то российское нашествие пойдет на страны Балтии, Польшу, к восточной части Германии".

Какие потери могут остановить окупантов

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: Потери россиян должны быть гораздо больше, чем они способны компенсировать. Сейчас российская мобилизационная машина способна ежемесячно поставлять в ряды армии 30-35 тыс. личного состава. Это примерно столько, сколько они теряют в месяц. Как только потери врага вырастут вдвое, а лучше – втрое, тогда он будет вынужден пойти на непопулярные меры. Речь идет о масшабной мобилизации либо о завершении боевых действий".

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